Im Tarifkonklikt für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben die Gewerkschaften ihre Warnstreiks ausgeweitet. Schwerpunkt war am Montag Baden-Württemberg. Dort blieben die meisten Kitas geschlossen. Zudem legten Beschäftigte von Verwaltungen, Stadtwerken, Abfallwirtschaft, Arbeitsagenturen, Bauhöfen, Sparkassen und Kliniken die Arbeit nieder. Laut Verdi beteiligten sich mehr als 2500 Beschäftigte an dem ganztägigen Warnstreik.

An diesem Dienstag soll der Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen liegen. Die Gewerkschaft Verdi hat mehr als 20 000 Arbeitnehmer zur Teilnahme an den landesweiten Aktionen aufgerufen. In vielen Städten soll der öffentliche Nahverkehr lahmgelegt werden. Auch in vielen städtischen Kitas sind Mitarbeiter zu Warnstreiks aufgerufen. Verdi will damit den Druck auf die Arbeitgeber vor der dritten Verhandlungsrunde Mitte April erhöhen./lan/DP/jha

