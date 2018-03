Zürich - UBS Asset Management ("UBS AM") legt den ersten in Luxemburg domizilierten OGAW-Fonds mit Basiswährung Onshore-Renminbi (CNY) auf: Den UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR-Anteilsklasse P-acc: ISIN LU1717043837/ WKN A2JCLC / USD-Anteilsklasse, P-acc: ISIN LU1717043670/ WKN A2JCLE), so UBS in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

