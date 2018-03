Schlechte Stimmung an den europäischen Aktienmärkten trotz ruhiger Sitzung in Asien DAX® (DE30 in der xStation 5) prallt nach der Ausbildung einer Double-Top-Formation an lokalem Widerstand ab Henkel (HEN.DE) fällt um 5%, da das Unternehmen bei den Umsätzen vor einem "langsamen Start" warnt

Zusammenfassung:Trotz einer milden Sitzung in Asien haben europäische Investoren beschlossen einen Teil ihrer Aktien zu verkaufen, da die wichtigsten Indizes im frühen Handel an Wert verloren. Wenn man sich die Aktienmärkte anschaut fällt auf, dass der deutsche und der italienische Index zu den größten Verlierern gehören und bisher jeweils über 1% gefallen sind. Aus technischer Sicht könnte der DAX® seine Verluste jedoch abbauen, da sich der Kurs einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie nähert, die als Unterstützung für die Käufer dienen könnte. Auf der anderen Seite war der DE30 nicht in der Lage das lokale Hoch bei 12.460 Punkten zu durchbrechen. Diesen Widerstand müssen die Bullen erst einmal überwinden, bevor es zu weiteren stärkeren Aufwärtstrendbewegungen kommen kann.

