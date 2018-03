Facebook-Aktien brechen nach Bekanntwerden der Datenaffäre zum Handelsstart an der Börse ein. Das EU-Parlament will den Fall untersuchen.

Facebook-Aktien stürzten am Montag zum Börsenstart in den USA um 4,8 Prozent ab. Der Konzern hatte am Freitagabend eingeräumt, dass die Datenanalysefirma Cambridge Analytica und einige Forscher die Auflagen des weltgrößten Internet-Netzwerks verletzt hätten.

Medienberichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...