ROUNDUP 2: Nordamerika bremst Henkel aus - Analysten zunehmend skeptischer

DÜSSELDORF - Für den Konsumgüterkonzern Henkel beginnt das Jahr 2018 schlechter als erhofft. Das Geschäft in Nordamerika stockt wegen Lieferschwierigkeiten, der Konzern stellt die Logistik um. Die Aktie ist stark unter Druck am Vormittag. Analysten runzeln die Stirn und lassen sich auch durch die bestätigte Jahresprognose nicht davon abringen.

Britische Wirtschaft begrüßt Einigung auf Brexit-Übergangsphase

LONDON - Die Einigung Brüssels mit London über eine Übergangsphase nach dem Brexit hat am Montag Anklang bei Vertretern der britischen Wirtschaft gefunden. "Das ist ein Meilenstein, auf den viele Unternehmen in ganz Großbritannien gewartet haben", sagte der Generaldirektor des britischen Handelskammertags BCC (British Chambers of Commerce), Adam Marshall, einer Mitteilung zufolge. Die Einigung sei eine gute Nachricht für im Handel tätige Firmen auf beiden des Ärmelkanals, weil sie kurzfristig mit geringen oder gar keinen Folgen für ihr alltägliches Geschäft zu rechnen hätten.

ROUNDUP: Axel Springer plant keine Kapitalerhöhung

BERLIN - Der Medienkonzern Axel Springer hat die in einem Medienbericht kolportierten Pläne zur Aufstockung des Kapitals zurückgewiesen. Es gebe weder Pläne, noch würden solche Schritte geprüft, sagte eine Unternehmenssprecherin am Montag auf Nachfrage.

ROUNDUP: Gea Group braucht neuen Vorstandschef - Aktionäre erleichtert

DÜSSELDORF - Dem Maschinenbauer Gea Group steht ein Wechsel an der Führungsspitze ins Haus. Der langjährige Vorstandsvorsitzende Jürg Oleas (60) habe am Sonntag Aufsichtsratschef Helmut Perlet darüber informiert, dass er für eine Verlängerung seiner Amtszeit über den 31. Dezember 2019 hinaus nicht zur Verfügung steht, teilte der Konzern am Wochenende mit. Geplant sei, dass Oleas bereits zur Hauptversammlung im April 2019 aus dem Vorstand ausscheide.

ROUNDUP 2: Talanx erhöht nach Katastrophenjahr Dividende - Sorgenkinder im Blick

HANNOVER - Der Versicherungskonzern Talanx beglückt seine Aktionäre nach dem Hurrikan-Jahr 2017 mit einer höheren Dividende. Zwar brach der Überschuss wegen hoher Katastrophenschäden um ein Viertel ein. Doch weil es andere Versicherer schlimmer traf, wertet der scheidende Vorstandschef Herbert Haas das Ergebnis als Beleg dafür, dass der Konzern auch solche Belastungen "ganz gut verkraften" kann. Ob der Versicherer mit Marken wie HDI und Neue Leben auch die eigenen Sorgenkinder wieder in die Spur bringt, muss ab Mai Haas' Nachfolger Torsten Leue zeigen. Die ersten Schritte sind gemacht.

ROUNDUP: Grand City Properties profitiert von höheren Mieten

LUXEMBURG - Der Wohnimmobilien-Konzern Grand City Properties hat im abgelaufenen Jahr von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnraum profitiert. Die Mieteinnahmen und der operative Gewinn seien 2017 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, teilte das seit September 2017 im MDax notierte Unternehmen am Montag in Luxemburg mit. Für das laufende Jahr stellt der Konzern einen weiteren Ergebnisschub in Aussicht.

ROUNDUP: Melrose lässt nicht ab von GKN-Übernahmeplänen

LONDON - Die auf Industriekonzerne spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Melrose will im Ringen um die Übernahme des Luftfahrt- und Autozulieferers GKN nicht aufgeben. Nun senkten die Briten die Mindestannahmeschwelle für ihre Offerte auf 50 Prozent plus eine GKN-Aktie herab, wie Melrose am Montag mitteilte. Zunächst hatte der Konzern bei GKN eine Mehrheit von 90 Prozent angestrebt. Außerdem will Melrose nun bis zu rund eine Milliarde Pfund in den GKN-Pensionsfonds zuschießen.

VW-Finanzsparte erhöht Wertberichtigungen für geleaste Diesel

FRANKFURT/BRAUNSCHWEIG - Die Finanzdienstleistungssparte des Volkswagen-Konzerns hat wegen des Wertverfalls bei Leasing-Dieselautos die Wertberichtigungen aufgestockt. Für die 273 000 Leasing-Diesel in Deutschland seien die Wertberichtigungen um knappe 50 Millionen Euro auf gut 100 Millionen Euro erhöht worden, sagte Sparten-Finanzchef Frank Fiedler am Montag in Frankfurt. Pro Auto bestünden zusätzliche Restwertrisiken von 400 bis 500 Euro, rund 2 bis 3 Prozentpunkte des Fahrzeugwerts.

ROUNDUP: Rocket-Beteiligung Home24 lässt Börsenpläne offen

BERLIN - Der als Börsenaspirant gehandelte Online-Möbelversand Home24 hält sich zu möglichen Börsenplänen bedeckt. "Wir prüfen seriös interne und externe Optionen, um unser Wachstum weiter finanzieren zu können", erklärte Co-Unternehmenschef Marc Appelhoff am Montag in einer Telefonkonferenz zur 2017er-Bilanz lediglich. Auch konkrete Prognosen zur weiteren Geschäftsentwicklung blieb er schuldig. 2017 hatte das Berliner Unternehmen höheren Investitionen zum Trotz seine Verluste reduzieren können.

ROUNDUP/Heideldruck-Chef: Politiker müssen zuhören, dann entscheiden

FRANKFURT - Heidelberger-Druckmaschinen-Chef Rainer Hundsdörfer ist unzufrieden mit der deutschen Politik. Vor allem bei der Digitalisierung und Forschungsförderung sieht er dringenden Handlungsbedarf. "Die Politiker müssten besser zuhören und dann entscheiden - derzeit werden oft Entscheidungen getroffen, ohne die Betroffenen anzuhören", sagte Hundsdörfer der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. "So wurde zum Beispiel der Maschinenbauverband bei dem nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte nicht wie vorher angekündigt dazu befragt, sondern er wurde beschlossen, ohne unsere Position anzuhören."

Weitere Meldungen

-US-Hochtief-Tochter Turner baut für 520 Millionen Dollar Bürohaus in Kalifornien

-VW Finanzdienstleistungen will bis 2025 um die Hälfte wachsen

-Umweltministerin Schulze noch ohne Position zur Blauen Plakette

-EU-Wettbewerbshüter nehmen Stromnetzbetreiber Tennet ins Visier

-Kritik an Belastung der Kunden durch Reform der Lebensversicherung

-Lufthansa Technik steht vor einem wachstumsstarken Jahr

-BMW-Betriebsrat mahnt Vorstand zu mehr Tempo bei Organisationsumbau

-Ex-Chef von Qualcomm fliegt aus Verwaltungsrat

-Saubere Luft: Scheuer nimmt Autoindustrie in die Pflicht

-Warnstreiks im öffentlichen Dienst - Kitas im Südwesten geschlossen

-Dieselfahrer wollen Nachrüstung nicht selbst bezahlen - Klagen drohen

-Kreise: Apple entwickelt eigene Display-Technologie

-Kreise: Verschuldeter Deutsche-Bank-Großaktionär HNA verkauft weitere Immobilien

-Grüne fordern Aus für Ostsee-Pipeline: Russland 'wirklich weh tun'

-Gute Marktposition für Lufthansa Technik - Jahresbericht und Ausblick

-Belgier Johan Vanneste wird neuer Chef am Kölner Flughafen

-ROUNDUP: AOK dringt auf stärkere Bündelung des Krankenhaus-Angebots

-Klöckner skeptisch bei EU-weiter Angleichung von Agrarfördergeldern

-ROUNDUP: HSV-Kraftakt für neue Lizenz - Investor Kühne lässt Hilfe offen

-ROUNDUP: Start-up Light bringt Kamera mit 16 'Augen' nach Deutschland

-Nord-Süd-Route gestört: Bahn baut zwischen Düsseldorf und Köln

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha

AXC0197 2018-03-19/15:20