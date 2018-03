Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Shabtai Gold (35) wechselt zum April in das Washingtoner Büro der Deutschen Presse-Agentur und übernimmt dort die neu geschaffene Stelle des Chief Foreign Affairs Correspondent für den englischsprachigen Weltnachrichtendienst dpa international. Gold, der seit 2014 für den Englischen Dienst als Korrespondent in Istanbul tätig ist, berichtet in seiner neuen Funktion künftig für alle dpa-Dienste vorrangig über die Außenpolitik der Vereinigten Staaten und über die internationalen Organisationen mit Sitz in den USA. Sein Berichterstattungsgebiet geht damit weit über die Grenzen des Landes hinaus.



"Die Welt vernetzt sich, dpa tut das längst auch. Mit der Berufung von Shabtai Gold zum ersten Chief Foreign Affairs Correspondent des Englischen Dienstes der dpa unterstreichen wir das. Er ist ein erfahrener Reporter, der viele Krisenregionen der Welt, in denen die USA meist eine wichtige politische und militärische Rolle spielen, aus eigener Anschauung kennt. Damit kann er die Außenpolitik der USA für unsere weltweiten Kunden noch besser erklären", sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann.



"Die USA gehören weiterhin zu den zentralen Akteuren in einer Vielzahl weltpolitischer Krisen, die oft für Kunden unserer Auslandsdienste von unmittelbarer Bedeutung sind. Dank seiner großen internationalen Erfahrung wird Shabtai Gold unsere Berichterstattung aus den USA in diesem Sinne noch besser auf unser globales Publikum zuschneiden", sagt Marco Mierke, Leiter der englischsprachigen dpa-Angebote. Gold soll sich dafür im Regionalbüro Nordamerika der dpa zielgerichtet um Regierungsbehörden, Kongress-Politiker und Organisationen kümmern, die sich mit der amerikanischen Außenpolitik befassen.



Der gebürtige New Yorker schreibt seit 2006 für die dpa und berichtete seitdem unter anderem aus Jerusalem, Genf, Kairo, Johannesburg und schließlich Istanbul. Zuvor hatte er für den damaligen UN-Informationsdienst Irin gearbeitet.



Golds Nachfolgerin als Korrespondentin in Istanbul wird Anindita Ramaswamy (44), die derzeit als Senior Editor am Desk des Englischen Dienstes im Berliner Newsroom arbeitet. Die in Indien geborene Journalistin begann ihre Tätigkeit bei dpa 2003 im Büro Neu Delhi. Bis zu ihrem Wechsel 2011 nach Berlin berichtete sie für die Agentur aus Washington.



dpa international ist die Dachmarke, unter der die Agentur ihre außerhalb Deutschlands vertriebenen Dienste versammelt. Neben Weltnachrichtendiensten in Englisch, Spanisch und Arabisch gehören dazu der dpa-Europadienst in deutscher Sprache sowie multimediale Verbrauchernachrichten- sowie Featuredienste für Kunden in rund 100 Ländern. Auf Englisch berichtet dpa seit 1957 mit eigenen Mitarbeitern aus allen Teilen der Welt.



Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängige Dienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagentur versorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus dem In- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren und Reportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig von Weltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oder Regierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um die Uhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender, Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehr als 100 Ländern. Weitere Informationen unter: www.dpa.com



OTS: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8218 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8218.rss2



Pressekontakt: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH Jens Petersen Leiter Konzernkommunikation Telefon: +49 40 4113 32843 E-Mail: pressestelle@dpa.com