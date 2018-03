The US Dollar index (DXY) - which tracks the greenback vs. a basket of its main rival currencies - has retreated from session tops in the 90.40 area and is now looking to stabilize in the 90.00 neighbourhood. zog sich vom 90,40 Tageshoch zurück und aktuell sieht es nach einer Stabilisierung um 90,00 aus. USD schaut auf Risikotrends und FOMC Der Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...