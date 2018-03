Zürich - Auf seinem Symposium 'Rethink Responsible Capital' brachte Lombard Odier Investment Managers (Lombard Odier IM) führende Köpfe aus Politik, Wirtschaft und dem Investmentbereich zusammen. Sie diskutierten darüber, wie sich die Welt angesichts bedeutender sozialer und ökologischer Herausforderungen verändert, und wie Investoren ihre Portfolios auf dieses neue Paradigma ausrichten können.

Hauptredner waren Al Gore, ehemaliger US-Vizepräsident und Mitbegründer von Generation Investment Management, sowie Christiana Figueres, der eine Schlüsselrolle beim Pariser Abkommen von 2015 zukam.

Hubert Keller, Managing Partner und CEO von Lombard Odier IM, beschrieb den langfristigen Wirtschaftsausblick und die Investmentrisiken und -chancen, die Investoren betreffen. "Nachhaltigkeit ist von zentraler Bedeutung für die Wirtschafts- und Investmentergebnisse. Die Weltwirtschaft steht vor grossen Herausforderungen, die einen umwälzenden Effekt auf unsere Volkswirtschaften und die Unternehmen, die diese antreiben, haben werden; demographische Veränderungen, Klimawandel, Knappheit natürlicher Ressourcen, Ungleichheit und Digitalisierung. Wir beobachten eine Veränderung im Verbraucherverhalten und eine nachhaltigere politische Agenda. Der regulatorische Wandel beschleunigt sich. Die heutigen Entscheidungen der Regierungen werden das Wesen unserer Volkswirtschaften in den kommenden Jahrzehnten grundlegend verändern. Dies schafft Chancen und Risiken", sagte Huber Keller.

"Investoren müssen wissen, wie sie ihre Portfolios vor Nachhaltigkeitsrisiken schützen und diese auf die Renditetreiber von morgen ausrichten können. Die Investmentbranche muss mit den Kunden zusammenarbeiten, um Nachhaltigkeit in alle Portfolios zu integrieren. Dies geht weit über kleine Allokationen in einzelnen Produkten hinaus. Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, sicherzustellen, dass sie langfristig nachhaltig bleiben. Unternehmen, die sich an die Herausforderungen, die die Nachhaltigkeit mit sich bringt, anpassen, werden gedeihen. Diejenigen, die langsam handeln, werden zu kämpfen haben. Als Verwalter des weltweiten Kapitals muss die Investmentbranche enger mit dem Unternehmenssektor zusammenarbeiten, um kurzfristiges Denken und Handeln anzugehen und sich ...

