Mägenwil - Mit Martin Lorenz als neuem CEO der Competec Holding AG und Marc Isler als neuem CEO der Brack.ch findet ein umfassender Führungswechsel in Mägenwil statt. Markus Mahler, CEO der Brack.ch und der Alltron AG, zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück und wechselt in den Verwaltungsrat. Gleichzeitig tritt eine im November begonnene Reorganisation in Kraft.

Mahlers Entscheid, sich aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen, habe schon lange festgestanden, schreibt Competec in einer Mitteilung. "Letzten Sommer teilte ich Roland Brack und Martin Lorenz mit, dass ich mich mittelfristig persönlich verändern möchte. Gleichzeitig war uns klar, dass die Organisation für die Zukunft weitere Veränderungen braucht», erklärt Markus Mahler. Der damit angestossene Veränderungsprozess fand am Donnerstag in einem Workshop mit dem kompletten Kader der Unternehmensgruppe seinen Abschluss und wird nun in den Teams umgesetzt."

Mitarbeiter prägen Veränderung mit

Der erste Schritt fand im November letzten Jahres statt, als man beschloss, das Unternehmen aufgeteilt auf B2B und B2C aufzustellen. ...

