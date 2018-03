Codename: Chrono-Tour Bitcoin Special Edition Einführung: 20.03.2018 14.00 Uhr GMT

Event! Schweizer Uhrenhersteller Louis Chevrolet präsentiert "Swiss Made" Automatik-Chronographen nur für Bitcoin-Besitzer. Eine exklusive Limited-Edition-Serie als Symbol und Bestätigung des speziellen Vertriebskanals der Marke: ihres E-Commerce-Stores.

Jede Louis Chevrolet Chrono Tour Bitcoin Special Edition ist einzigartig

Chrono-Tour Bitcoin Special Edition, ein wohl durchdachtes stilvolles Design, das die Bitcoin elegant in den Vordergrund rückt. Neben einem speziellen Zifferblatt wird ein Bitcoin-Logo, das um eine gedruckte Platine texturiert ist, in das Rückglas eingesetzt. Damit wird ein technologischer holografischer Effekt erzielt und gleichzeitig die Mechanik der Uhr hervorgehoben. Der Hintergrund wird mit einem Laser personalisiert und den Kaufpreis in Bitcoins genau zum Zeitpunkt des Kaufs anzeigen.

Nur 99 Besitzer werden das Privileg haben, diese Schweizer Automatik-Uhr mit mehrschichtigem Zifferblatt und einem Valjoux 7750-Uhrwerk zu tragen. Der Referenzpreis ist auf 2.500 Schweizer Franken festgelegt.

Louis Chevrolet in aller Kürze

Der Uhrenhersteller Louis Chevrolet vereint in sich das Knowhow des Schweizer Jura, der Heimat von Louis. Dank der Erfahrungen und der Traditionen der Region verfügt das Unternehmen über die vollständige Kontrolle des Fertigungsprozesses. Die technischen und ästhetischen Merkmale unserer Uhren werden in unseren eigenen Werkstätten entwickelt. Wir fertigen die meisten unserer äußeren Uhrenteile und dekorieren auch alle unsere Uhrwerke im Inneren. Unser Prozess endet mit dem Zusammenbau und der Kontrolle unserer Zeitmesser.

www.louischevrolet.ch

Pressemappe: https://web.babbler.fr/brand/show/5146-louis-chevrolet-swiss-watches#/

