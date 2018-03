Einstimmig wurde Johann Vanneste zum neuen Chef des Kölner Flughafens gewählt. Der Belgier soll einen Kulturwandel einläuten.

Der belgische Luftfahrt-Manager Johan Vanneste wird neuer Chef am Flughafen Köln/Bonn. Die Entscheidung im Aufsichtsrat des Unternehmens sei einstimmig gefallen, sagte der Vorsitzende des Kontrollgremiums, Friedrich Merz, am Montag in Köln. "Wir verbinden mit Herrn Vanneste auch einen Kulturwandel", sagte der frühere CDU-Politiker.

Das betreffe sowohl den Umgang mit den 1800 Mitarbeitern des Flughafens, als auch "die Kommunikation nach außen". Im vergangenen Jahr hatte der langjährige Flughafen-Chef Michael Garvens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...