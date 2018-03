Die Tire Technology Expo bildet vom Reifen- Rohstoffen, zur Verarbeitung und Formgebung, zur Qualitätssicherung, bis hin zum Reifen-Handling und zu Automatisierung- und Softwarelösungen die gesamte Prozesskette der Reifenproduktion ab. Inzwischen sind auch viele namhafte Rohstoffanbieter auf der Messe vertreten und zeigen neue Kautschukentwicklungen für moderne Reifen. Im Zentrum der Entwicklungen stehen Energieeffizienz und damit ein geringer Rollwiderstand, ein geringer Abrieb und eine effiziente Verarbeitung der Kautschuke zu Reifen.

S-SBR Pilotanlage liefert Kautschuk für Prototypen-Reifen-Tests

Trinseo ist als Kautschukhersteller zum zweiten Mal auf der Tire Technology Expo vertreten. Das Unternehmen stellt auf der Messe S-SBR-Kautschuktypen vor, die Eigenschaften wie Energieeffizienz und gute Verarbeitbarkeit miteinander vereinen. Rollwiderstandsarme Reifen spielen in der Entwicklung eine immer größere Rolle und werden auch mit Blick auf neue Antriebskonzepte an Bedeutung gewinnen. Dabei wird sich das Tempo der Entwicklung weiter Beschleunigen müssen, um am Markt zu bestehen. Trinseo sieht sich als Partner der Reifenhersteller und wünscht sich einen noch engeren Austausch mit den Kautschukverarbeitern. Sandra Hofmann, Technologie- und Innovationsdirektorin für Synthesekautschuk bei Trinseo betont: "Schlaue Lieferanten sind gute Lieferanten. Wir wünschen uns eine noch engere Kooperation mit den Kunden und brauchen klar Ansagen." Um ihre Kunden noch stärker zu unterstützen, wird Trinseo eine neue S-SBR-Pilotanlage in Betrieb nehmen und die Kapazität im Werk Schkopau erweitern. Die Investition in die Pilotanlage soll die Markteinführungszeit für neue Reifen verkürzen. Die Anlage kann 100 kg bis mehrere Tonnen Kautschuk produzieren, der dann nicht nur im Labor untersucht, sondern zu Testzwecken zu Prototypen-Reifen verarbeitet werden kann. "Mit unserer erweiterten anionischen Polymerisations-Technologie lassen sich die Schlüsselparameter zur Reduzierung des Rollwiderstands hervorragend kontrollieren. Durch die Anwendung von Multi-Funktionalisierungstechnologien haben wir die Funktionalisierungstechnologie auf ein neues Level gebracht", sagt Dr. Hofmann. "Unser Produktportfolio umfasst inzwischen eine Vielzahl funktionalisierter und multifunktionaler S-SBR."

Polymerstruktur und Leistung im Vulkanisat verbessern

Auch Asahi Kasei Europe baut sein Geschäft in Europa weiter aus und will mit seiner geplanten Pilotanlage in Dormagen näher am Kunden sein. Auf der Tire Technology Expo präsentierte das Unternehmen S-SBR-Typen, die eine ausgewogene Balance zwischen Bremsleistung und Kraftstoffeffizienz erreicht und gleichzeitig die Abriebfestigkeit und die Handhabungsstabilität verbessert haben. Dies ist vor allem durch den kontinuierlichen ...

