Der Gouverneur der japanischen Notenbank, Haruhiko Kuroda, sieht mögliche positive Seiten von Kryptowährungen. "Kryptowährungen können dem Finanzsystem auch Vorteile bringen", sagte Kuroda am Montag am Rande des Treffens der Finanzminister und Notenbankchefs der G20 in Buenos Aires. Wichtig sei jedoch der Verbraucherschutz. Die Aussagen sind bemerkenswert, da die meisten anderen Notenbankchefs zuletzt vor allem auf die Risiken hingewiesen hatten.

Die bekannteste Kryptowährung, der Bitcoin, legte nach den Aussagen etwas zu. Er stieg auf der Handelsplattform Bitstamp um 4,5 Prozent auf etwa 8600 US-Dollar. Zuletzt war er stark unter Druck geraten. Seit Beginn des Jahres ging es abwärts, der Bitcoin hat in dieser Zeit etwa 45 Prozent an Wert eingebüßt. Im vergangenen Dezember hatte die wichtigste der Kryptowährungen noch ein Rekordhoch bei etwa 20 000 Dollar erreicht./jsl/jkr/he

