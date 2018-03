Frankfurt - Der Frankfurter Asset Manager Lupus alpha baut seine Produktpalette für Wandelanleihen mit einem zweiten Publikumsfonds weiter aus, so Lupus alpha in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds (ISIN DE000A2DTNQ7/ WKN A2DTNQ) investiert in ein globales, breit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen, die strenge Kriterien für Nachhaltigkeit erfüllen. Dafür werden die Emittenten nach ökologischen, sozialen, ethischen und Governance-Kriterien klassifiziert. Die Analyse umfasst unter anderem Sozialstandards, Umweltmanagement, Produktportfolio und Unternehmensführung. Lupus alpha reagiert mit dem neuen Fonds auf die wachsende Nachfrage institutioneller Kunden nach Anlagestrategien mit nachhaltiger Ausrichtung.

