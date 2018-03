Mainz (ots) - Woche 12/18 Dienstag, 20.03.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.25 ZDF-History Die unglaublichsten Geschichten der DDR Deutschland 2012



9.10 ZDF-History Die sieben Irrtümer der Deutschen Einheit Deutschland 2010



9.55 ZDF-History Kalte Heimat - Vertriebene in Deutschland Deutschland 2010



10.40 ZDF-History Go East - Weststars in der DDR Deutschland 2013



11.25 ZDF-History Manfred Krug - Eine deutsch-deutsche Geschichte Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.55 ZDF-History Geheimes Hollywood - Die dunkle Seite der Traumfabrik Deutschland 2015



13.40 ZDF-History Hitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans Kammler Deutschland 2014



( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen und neue Beginnzeit beachten: 22.55 ZDF-History Die 50 Tage des Egon Krenz Deutschland 2016



23.40 Die letzte Truppe und der Fall der Mauer Deutschland 2014



0.25 Leben in der Sperrzone Sparnberg in der DDR Deutschland 2014



1.10 heute-journal



1.40 Aliens - Die Jagd nach dem ersten Beweis Großbritannien 2016



2.20 Meteoritenjagd Feuerbälle aus dem All



3.05 Mysterien des Weltalls Wie bringt man eine Supermacht zu Fall? Mit Morgan Freeman USA 2014



vormals 21.03., 6.00 Uhr 3.50 Geheimnisse der Geschichte: Area 51



4.35 Mysterien des Weltalls Hat der Ozean ein Bewusstsein? Mit Morgan Freeman USA 2014







Mittwoch, 21.03.



Bitte neue Beginnzeit beachten:



6.00 Terra Xpress XXL Geheimnisse des Himmels



vormals 20.03., 3.15 Uhr ( weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte neue Beginnzeiten beachten: 1.15 Knast in Deutschland Schuld, Reue, Heimweh Deutschland 2017



2.00 Crime and Justice - Amerika hinter Gittern Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen )



Woche 12/18 Donnerstag, 22.03.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:



10.00 Leschs Kosmos Fleischeslust - Genuss ohne Reue? Deutschland 2016



10.30 ZDFzeit Alle gegen Aldi - wer schlägt den Discounter-Riesen? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2016



11.15 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Aldi-Story Deutschland 2017



12.00 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Otto-Versand-Story Deutschland 2017



12.45 Rivalen: Adidas und Puma Frankreich 2014



"Leschs Kosmos: Die geheime Macht der Farben" um 13.00 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121