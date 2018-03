Teilnahme bei weltweit führender Messe für intelligente Lösungen

Bajaj Electricals Limited, Indiens führender Anbieter im Bereich Gebrauchsgüter, Ventilatoren, Beleuchtungs- und Engineeringprojekte, nimmt an der weltweit führenden Handelsmesse Light Building 2018 teil, die vom 18. bis 23. März 2018 in Frankfurt am Main, Deutschland, stattfinden wird. Bajaj Electricals zeigt seine intelligenten Lösungen an Stand D10 in der Außenarena Agora.

Mr. Anant Bajaj, Joint Managing Director, Bajaj Electricals Ltd. (Photo: Business Wire)

Auf Grundlage des zentralen Mottos "Smart Indoors and Connected Outdoors" ("Innen intelligent und außen vernetzt") wird an dem Stand die Verbindung zwischen Innen und Außen über Cloud-Computing präsentiert. Bajaj Electricals kann auf fast acht Jahrzehnte Erfahrung und Expertise mit Beleuchtungslösungen und Beleuchtungskörpern verweisen. Die Bandbreite der Produkte, die Bajaj Electricals auf der Messe ausstellt, reicht von intelligenten Innenleuchten für Wohnungen und gewerblich und industriell genutzte Räume bis hin zu intelligenten Außenleuchten, sensorgestützten Leuchten, intelligenten Masten und verschiedenen integrierten Systemen für Gebäudemanagement.

Bajaj Electricals ist in Indien allgemein bekannt. Das Unternehmen hat eine entscheidende Rolle bei Regierungsinitiativen für die Stromversorgung auf dem Land gespielt. Außerdem hat Bajaj Electricals wesentlich zur Beleuchtung der wichtigsten Landschaften Indiens beigetragen und damit die architektonische Ästhetik mit aufgewertet. Das Unternehmen ist einer der Pioniere bei der Bereitstellung von Komplettlösungen für die Entwicklung intelligenter Städte in Indien. An dem Stand gibt es eine perfekte Verschmelzung von Stil, Digitalisierung und Komfort. Hier findet man verschiedenste automatische integrierte Lösungen aus einer Hand.

Herr Anant Bajaj, JMD, Bajaj Electricals, sagte über die Veranstaltung: "Wir sind äußerst stolz, dass wir auf der weltweit größten Messe für Licht- und Haustechnik ausstellen dürfen. Durch die Messe erhalten wir nicht nur Gelegenheit, der Welt unser vielfältiges Angebot an technologisch hochwertigen Produkten und Angeboten zu präsentieren. Wir können auch Technologien, die sich rasch weiterentwickeln, entdecken und uns auf sie einstellen. Unser oberstes Ziel ist es, auf dem Markt einen Schritt voraus zu bleiben und unseren Kunden gute Erfahrungen und Qualität zu bieten. Wir haben vor, an allen Veranstaltungen teilzunehmen, die uns dabei helfen, uns selbst neu zu entdecken."

Mit dem Ziel, Innovationen voranzubringen, hat Bajaj Electricals ein integriertes Zentrum für F&E namens "AB SQUARE" etabliert. Damit sollen ferner die besten Praktiken für Engineering und Technik integriert werden, um in allen Business-Verticals modernste Technologien zu schaffen. "AB SQUARE" erhielt für Planung, Betrieb und Wartung vor Kurzem den Platin-Status für Leadership in Energy and Environmental Design (LEED, führende Rolle bei energie- und umweltgerechter Planung) vom United States Green Building Council (USGBC, Gesellschaft für umweltfreundliches Bauen der USA). Dies ist der höchste Standard für umweltfreundliches Bauen.

Über Bajaj Electricals Limited

Bajaj Electricals Limited (BEL), ein international bekanntes und renommiertes Unternehmen mit einem Turnaround von 672 Mio. US-Dollar (GJ 16-17), ist Teil der "Bajaj Group". Die Geschäftstätigkeiten von Bajaj Electricals sind auf Konsumgüter (Haushaltsgeräte, Ventilatoren, Beleuchtung), Exportgüter, Beleuchtungskörper und EPC (Beleuchtung, Freileitungsmasten und Stromverteilung) verteilt. Bajaj Electricals unterhält 19 Zweigstellen in verschiedenen Teilen des Landes und wird außerdem von einer Reihe von Vertriebshändlern, Vertragshändlern, Einzelhandelsgeschäften, exklusiven Showrooms unter dem Namen "Bajaj World" sowie etwa 462 Kundenbetreuungszentren unterstützt. Mit Marken wie Platini und Morphy Richards ist BEL in Indien zudem im Bereich High-End-Geräte vertreten.

Aktuelle Preise und Auszeichnungen

"POOGI Award", TOCICO International Conference 2017, Berlin, Deutschland

Platinzertifikat Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) des United States Green Building Council (USGBC) für das F&E-Zentrum von Bajaj Electricals "AB SQUARE" Navi Mumbai, Indien

SEAD Global Efficiency Medal for Outdoor Lighting 2017 (Globale Effizienz-Medaille für Außenbeleuchtungen), Paris, Frankreich

Details zur Pressekonferenz auf der Light Building:

Veranstaltungsort: Apropos

Halle 3C; West Side

Datum: 19. März 2018

Zeit: 16 bis 18 Uhr

Mehr über Bajaj Electricals Limited erfahren Sie auf der Website

http://www.bajajelectricals.com

