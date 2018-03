Vor nahezu vier Jahrzehnten wurde den HF-Entwicklern ein neuer Steckverbinder vorgestellt, der den Bedarf an höherer elektrischer Leistung, schnellerer Installation und größerer Dichte in Hochfreqenzanwendungen erfüllte. Diese Bauform, allgemein bekannt als Subminiatur-(SMP)-Steckverbinder, besteht aus einem blind steckbaren Anschlussteil oder einem Rundstecker, untergebracht zwischen zwei auf Platinen oder am Gehäuse montierten Steckerbuchsen. Der in verschiedenen Längen erhältliche Rundstecker ließ eine gewisse axiale und radiale Fehlausrichtung oder Abweichung zu, wobei dennoch die Übertragungsintegrität gewahrt wurde. Dieser neue Steckverbinder öffnete die Türen für die Lockerung der Ausrichtungstoleranzen und einen vereinfachten Produktionsprozess. Er konnte auch eine höhere Konzentration von simultanen Mikrowellenanschlüssen pro Platine oder Leiterplatte aufnehmen, da die mit Gewindesteckern verbundenen sperrigen Befestigungsteile entfielen.

Probleme

Im Laufe der Jahre verringerte sich die SMP-Größe noch weiter, sodass entsprechende Verbesserungen in der Frequenz möglich waren. Die Einführung eines Mikro-Subminiatur-Steckverbinders (SMPM) - 45 Prozent kleiner als der ursprüngliche SMP - dann eines Submikro-Subminiatur-Steckverbinders (SMPS) - wodurch eine weitere Profilverkleinerung um 30 Prozent erzielt wurde - steigerte die HF-Kapazität auf über 65 GHz. Diese Entwicklungen stellten eine Lösung für den Einbau in engere Gehäuse und reduzierte Modulgrößen dar, um die laufenden Bestrebungen nach System- und Modulminiaturisierung zu unterstützen. Mit wachsender Nachfrage nach diesen Steckverbindern führten zahlreiche Hersteller ähnlich gebaute Subminiatur-Steckverbinderprodukte ein, sodass neben der Nachrüstflexibilität für die Systementwickler ein hoher Grad an Kompatibilität zwischen verschiedenen Herstellern im SMP-Bereich ermöglicht wurde.

Durch nahezu branchenweite Gleichheit beim Design blieben elektrische und strukturelle Leistungsprobleme bei den meisten SMP-Steckverbindern erhalten. Zu diesen zählen die messbare Verschlechterung des Stehwellenverhältnisses (VSWR) und Einfügungsdämpfung bei radialer oder axialer Abweichung, sowie Instabilität, Fehlausrichtung oder Bruch der Kontaktstifte. Vorzeitiges Versagen der Rundsteckverbinder aufgrund begrenzter Flexibilität der Außenleiterträger sowie Leiterplatten- ...

