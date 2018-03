Wirtschaftsforscher vom IW Köln empfehlen Städten, ihre Wohnungen zu verkaufen. Der Mieterbund nennt die Idee "Wahnsinn".

Viele deutsche Kommunen ächzen unter ihren Schulden. Dabei wäre das Entschulden doch so einfach, folgt man Michael Voigtländer, Immobilienexperte des Wirtschaftsforschungsinstituts IW Köln. Die Kommunen müssten nur ihre Wohnungsbestände verkaufen, meint er. "Mit einem Verkauf könnten sich zahlreiche Kommunen auf einen Schlag entschulden oder zumindest ihre Schulden deutlich abbauen", schreibt Voigtländer in einer Studie.

Vertreter von Mietern und der Städte reagieren entrüstet. "Das sind finanzpolitische Rezepte aus dem vergangenen Jahrtausend", empört sich Ulrich Ropertz, Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes. "Wir lehnen das komplett ab", reagiert Bernd Düsterdiek, Referatsleiter Städtebau im Deutschen Städte- und Gemeindebund ebenso unmissverständlich.

Voigtländer argumentiert mit den hohen Wohnungspreisen. "Angesichts der stark gestiegenen Preise sollte aber erneut über Verkäufe nachgedacht werden", rät er, zumal das Preisniveau nicht ewig so hoch bleiben werde.

Nach Voigtländers Recherchen besitzen die deutschen Kommunen noch rund 2,3 Millionen Wohnungen und damit etwa 12 Prozent aller hierzulande vermieteten Wohnungen. Deren bilanziellen Wert hat er auf fast 138 Milliarden Euro hochgerechnet.

Zu den größten und bekanntesten städtischen Wohnungsvermietern zählen Saga in Hamburg mit rund 132.000 Wohnungen und jährlich rund 893 Millionen Euro Mieteinnahmen, gefolgt von der Berliner Degewo, die 73.000 Wohnungen ihr Eigen nennt und rund 430 Millionen Euro an Mieten einnimmt. Die ABG in Frankfurt verwaltet 51.000 Wohneinheiten und kassiert dafür 458 Millionen Euro Miete.

Wenn Hamburg die Saga zum von Voigtländer hochgerechneten Preis von 25,7 Milliarden Euro verkaufen ...

