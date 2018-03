INNOVATIV CAPITAL AG: DGAP-Ad-hoc: INNOVATIV CAPITAL AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme INNOVATIV CAPITAL AG: 19.03.2018 / 17:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Innovativ Capital AG Insiderinformation nach § 17 MAR Der Vorstand gibt bekannt, dass am heutigen Tag die PROCURATIO ASSETS AG, Schweiz, 70 % der Aktien (= Stück 700.000) von fünf Großaktionären der Innovativ Capital AG erworben hat. Der Kaufpreis ist innerhalb von vier Wochen zur Zahlung fällig. Nach Kaufpreiseingang wird die Innovativ Capital AG über ein Barkapital i.H.v. EUR 1.000.000,00 verfügen. Der neue Hauptaktionär beabsichtigt, ein neues Geschäftsmodell in der Gesellschaft zu etablieren. Weitere Einzelheiten sind noch nicht beschlossen worden. Berlin, 19. März 2018 Helmut Bottke Innovativ Capital AG Grunewaldstr. 22 D-12165 Berlin Telefon: +49(30)219088-0 Telefax: +49(30)219088-90 Homepage: www.innovativcapital-ag.de eMail: info@innovativcapital-ag.de Vorstand: Helmut Bottke Aufsichtsratsvorsitzender: Bernd Henke Kapitalgesellschaft mit Sitz in Berlin | Amtsgericht Charlottenburg | HRB 101267 B 19.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: INNOVATIV CAPITAL AG Grunewaldstr. 22 12165 Berlin Deutschland ISIN: DE000A0H5057 WKN: A0H505 Börsen: Freiverkehr in Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 665745 19.03.2018 CET/CEST

