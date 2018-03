Die Überwachung des Prozessverlaufes in Bioreaktoren erfolgt gegenwärtig mit Stabsonden (Sensoren), die über definierte Einlässe in den Reaktor eingeführt werden. Ziel der hier vorgestellten Entwicklung ist es, die Messtechnik innerhalb des Reaktors ortsunabhängig, autark und minimal invasiv direkt in den Prozess zu applizieren. Zum Schutz vor der Biomasse wird die sensible Mikromesstechnik in eine sehr kleine, mobile und schwimmende Kunststoffkugel (Sphäre) integriert. Der Vorteil: Im Reaktorsystem können physikalische Eigenschaften, beispielsweise Temperaturen, in unterschiedlichen Reaktorbereichen erfasst und per Funk an ein Prozessleitsystem übertragen werden. Damit wird die bisherige Form der Messwerterfassung in Bioreaktoren revolutioniert.

Die Aufgabe des Unternehmens Ökoplast, Mittweida, bestand darin, eine Kunststoffkapselung für die Sphären zu entwickeln, die die Anforderungen des biotechnischen Prozesses erfüllt und eine optimale Funktionsintegration der Mikromesstechnik ermöglicht. Die Kapsel muss folgende Bedingungen erfüllen:

Mikrocontroller, Messfühler, Antenne und Stromversorger mit Kunststoff umhüllt bei absoluter Dichtheit

Geometrie: Hohlkörper kugelförmig, geringe Wanddicke, Außendurchmesser = 8mm

Dichte der Sphäre = 1,1 g/cm3

hohe Schlagzähigkeit

relative Permittivität er = 2 bis 8

beständig bei pH- Wert von 5 bis 8

mehrfach autoklavierbar (gesättigter Wasserdampf 20 min, 121 bis 124 °C, 1 bar)

glatte Außenfläche zur Verhinderung der Anlagerung von Mikroorganismen

Werkstoffwahl fiel auf PP und PC

Ein entscheidendes Kriterium bei der Materialauswahl ist eine möglichst geringe Dichte des Kunststoffes. Bei einem Durchmesser der Sphäre von 8 mm und einer Dichte von = 1,1 g/cm3 dürfen Kapsel und Messtechnik ein Gesamtgewicht von 295 mg nicht übersteigen. Diese und die oben genannten Anforderungen erfüllen die Kunststoffe Polypropylen und Polycarbonat, wobei das Gewicht der gesamten Mikromesstechnik in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern angepasst werden musste. Mit diesen Kunststoffen erfolgte die weitere Entwicklung bis zum Funktionstest der Sphäre.

Konstruktion des Formteils

Die Kapsel besteht aus zwei Halbkugeln, die nach dem Einsetzen der Mikromesstechnik zur Sphäre gefügt werden. Der Außendurchmesser wird mit 7,9 mm und die Wanddicke der Kapsel mit 0,5 mm festgelegt.

Zur Erprobung der Fügeverfahren sind zwei Varianten der Trennebene zwischen den Halbkugeln vorgesehen. Bei Variante 1 ist die Fügefläche für Kleben oder Schweißen als Bund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...