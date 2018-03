Bern - Postfinance erneuert am Osterwochenende ihre Bankensoftware. Einige Dienstleistungen stehen deshalb nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Insbesondere kann während dieser Zeit das E-Banking nicht benutzt werden.

Mit der Umstellung schaffe Postfinance die Grundlage für die weitere Digitalisierung des Geschäfts, teilt die Bank der Post am Montag mit. Postfinance hat sich gemäss Mitteilung zum Ziel gesetzt, bis 2020 in der Schweiz die führende digitale Bank zu werden und in Europa zu den Top 10 zu gehören.

Neue Kernbankensoftware

Postfinance ersetzt dabei nicht irgendein Systemteil, sondern die so genannte Kernbankensoftware, die das digitale Herzstück der Bank darstellt. Entsprechend stehen ...

