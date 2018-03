Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag etwas gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte um 0,04 Prozent auf 158,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,56 Prozent.

Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Am Vormittag hatten in der Eurozone nur Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe auf dem Kalender gestanden. Auch in den USA wurden keine Konjunkturdaten veröffentlicht. Der Markt schaut jedoch schon auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank an diesem Mittwoch. Es wird eine erneute Leitzinsanhebung fest erwartet. Daher dürften am Mittwoch der begleitende Kommentar und die neuen Projektionen zu Wachstum und Inflation im Blick stehen.

Gegen den Markttrend fielen die Kurse britischer Staatsanleihen. Die Europäische Union und Großbritannien hatten sich über eine 21-monatige Übergangsfrist nach dem britischen EU-Austritt im März 2019 geeinigt, wie der EU-Unterhändler Michel Barnier in Brüssel mitteilte. Diese Übergangszeit bis Ende 2020 gilt als besonders wichtig für Unternehmen und Bürger, um die Folgen des Brexits abzufedern. Die positive Entwicklung bei den Verhandlungen erhöht laut Händlern die Wahrscheinlichkeit von weiteren Leitzinsanhebungen durch die Bank of England./jsl/he

ISIN DE0009652644

AXC0253 2018-03-19/18:02