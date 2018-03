Zugegeben, mancher in unserem Team hatte in einer schwachen Stunde einmal Sympathien für die SPD. Mittlerweile wendet die Partei sich nicht mehr von den früher einmal so despektierlich "kleinen Leuten" (in Wirklichkeit sind das die GROSSEN!) ab. Nein, mit Olaf Scholz macht man sogar noch den Bock zum Gärtner. Und dieser Bock schießt den Vogel ...

