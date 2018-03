In den kalten Wintermonaten freuen sich vor allem Frostbeulen über eine angenehm warme Wohnung. Doch diese Wohlfühl-Temperaturen haben ihren Preis - vor allem wenn es ums Heizöl geht. Denn da ist der monatliche Durchschnittspreis in den vergangenen zwei Jahren um 50 Prozent gestiegen. Im Dezember 2017 kosteten 2.000 Liter durchschnittlich 1.208 Euro. So teuer war Heizöl zuletzt Mitte 2015.

Ein Grund für den starken Anstieg der Rohöl- und somit auch der Heizölpreise sind die Förderkürzungen ... (Global Press)

