Liebe Leser,

Hochwasser wird für viele Menschen in Deutschland immer häufiger zu einem unliebsamen Begleiter. Und wenn dann auch noch neben all dem Schrecken und Ärger das Geld von der Versicherung nicht sprudelt, sind die Leidgeplagten der Verzweiflung nahe. Doch so sieht scheinbar oft die Realität aus: Denn nur ein einziger von 52 angeschriebenen Versicherern bietet in Risikogebieten von sich aus eine Versicherungspolice gegen Schäden durch Hochwasser und Starkregen ohne Selbstbeteiligung ... (Global Press)

Den vollständigen Artikel lesen ...