Nach Verzögerungen eröffnet nun das Hotel "The Fontenay" des Unternehmers Klaus-Michael Kühne an der Außenalster. Es solle ein Hotel für Hamburger sein, sagt Kühne und gleichzeitig die Attraktivität der Stadt erhöhen.

WirtschaftsWoche: Herr Kühne, es hat länger gedauert als geplant, nun eröffnet ihr Hotel "The Fontenay" an der Hamburger Außenalster. Was bedeutet das Haus für Sie?Klaus-Michael Kühne: Ich bin Hamburger, aber schon vor über 40 Jahren in die Schweiz gezogen. Wir hatten in Hamburg ein Haus, in dem meine Mutter lebte. Als sie starb, verkauften wir es und ich habe bei meinen Aufenthalten in Hamburg im Hotel Intercontinental gewohnt, weil es einfach die schönste Lage hat. Dort, wo nun das Fontenay steht. Ich habe den Verfall des Hauses miterlebt, sowohl in der Substanz als auch wirtschaftlich.

Und dann haben Sie es einfach gekauft…Wir waren auf einer Kreuzfahrt im Pazifik, als wir hörten, dass der Pächter insolvent sei. Und haben diskutiert und entschieden, mitzubieten. Ich habe allerdings nicht damit gerechnet, den Zuschlag zu erhalten.

Aber mussten Sie das Hotel denn gleich komplett neu bauen? Wir hätten den bestehenden Bau auch restaurieren können, haben uns dann aber für einen Neubau entschieden. Zusammen mit dem Architekten, der auch das Bürohaus von Kühne + Nagel in der Hamburger HafenCity entworfen hat. Mir liegt viel an Hamburg und ich wollte ein Hotel für in- und ausländische Gäste wie auch für die Hamburger schaffen.

Was sich zum Beispiel daran zeigt, dass die höchsten Geschosse mit der besten Aussicht nicht den teuersten Suiten vorbehalten, sondern öffentliche Bereiche sind?Ja, aber die Suiten haben generell eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...