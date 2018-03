Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist mit starken Verlusten in die neue Woche gestartet. Der DAX verlor 1,4 Prozent auf 12.217 Punkte. Das in den vergangenen Tagen etwas in den Hintergrund geratene Thema eines möglichen Handelskonflikts belastete die Stimmung. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist zu Gesprächen nach Washington gereist. Dazu gibt es ein Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten. "Hier sollte es zu Versuchen kommen, einen Handelskrieg noch zu vermeiden", sagte ein Händler. Daneben stand die Fed-Entscheidung am Mittwoch im Blick: Beobachter rechnen mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte.

Kräftig unter Druck mit 2,3 Prozent Minus standen die Aktien von Henkel. Der Waschmittel- und Klebstoffhersteller hat von einem schwachen Jahresstart berichtet. Das Unternehmen hat zwar den Ausblick auf das Gesamtjahr bekräftigt, "die Ziele dürften nun aber schwieriger zu erreichen sein", sagte ein Händler. Tagesverlierer im DAX waren Linde mit einem Minus von 2,8 Prozent - einige Anleger machen sich wegen der geplanten Fusion mit Praxair Sorgen. Daneben war im Handel von Verfalls-Nachwehen die Rede.

Talanx legten kräftig um 1,9 Prozent zu. Endgültige Geschäftszahlen und Ausblick seien zwar wie erwartet ausgefallen, hieß es im Markt. "Der Ausblick deutet aber auch auf ein nun wieder solides Gewinnwachstum hin und stützt so die Stimmung", sagte ein Marktteilnehmer. Im vergangenen Jahr war der Gewinn zurückgegangen.

Stimmung für Rheinmetall weiter sehr gut

Als sehr gute Nachricht werteten Händler die lang erwartete Ankündigung eines Führungswechsels bei Gea. Die Aktien sprangen um 2,4 Prozent nach oben. Jürg Oleas will seinen bis Ende 2019 laufenden Vertrag nicht verlängern, um dadurch einen Generationswechsel einzuleiten. Er will bereits im April 2019 gehen. "Der Druck aktivistischer Investoren könnte nun zunehmen", vermutete ein Händler.

Für die Rheinmetall-Aktie ging es um 1,4 Prozent auf 112,20 Euro nach oben. Im Handel war von einem anhaltend positiven Sentiment für das Papier die Rede. Das Unternehmen hatte in der vergangenen Woche einen Milliardenauftrag aus Australien für Boxer-Panzerfahrzeuge an Land gezogen, was im Handel als "Coup" bezeichnet worden war. Die gestiegenen geopolitischen Unsicherheiten spielten dem Unternehmen in die Hände, hieß es. Die LBBW hat zu Wochenbeginn die Kaufempfehlung für Rheinmetall mit Kursziel 125 Euro bestätigt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 99,6 (Vortag: 218,3) Millionen Aktien im Wert von rund 3,97 (Vortag: 9,77) Milliarden Euro. Der hohe Umsatz am Freitag war dem Großen Verfall geschuldet. Es gab 3 Kursgewinner und 27 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.217,02 -1,39% -5,42% DAX-Future 12.196,50 -1,76% -5,10% XDAX 12.192,86 -1,65% -5,20% MDAX 25.577,93 -0,19% -2,38% TecDAX 2.650,85 -1,08% +4,82% SDAX 12.121,56 -0,38% +1,97% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,29 11 ===

