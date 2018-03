Die aktuelle Depotauswertung der Fonds-DISCOUNT.de-Kunden zeigt: bewährte Fondsklassiker waren auch im ersten Quartal 2018 die Top-Seller. Wir stellen Ihnen die Kundenfavoriten in den einzelnen Assetklassen vor.Kaum hatten sich Anleger an die jahrelange Hausse gewöhnt, wurde es im Frühjahr 2018 weltweit ungeplant spannend an den Börsen. Der Dax fiel kurzfristig unter seine magische Grenze von 12.000 Punkten und auch die US-Indizes verzeichneten auf Wochensicht die größten Verluste seit mehr als zwei Jahren. Doch so schnell die Turbulenzen aufgetreten waren - und noch während Experten und Börsenteilnehmer rätselten, was der Auslöser war - so schnell waren sie auch schon wieder vorbei. So wundert es auch nicht, dass vor allem Aktien- als auch Mischfonds einen kleinen Einbruch im ersten Quartal 2018 verzeichneten. Zahlreiche Anleger nutzen den Moment als gute, da günstige Investitionsmöglichkeit und stockten ihre Fondsanteile auf.

