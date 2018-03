Bonn (ots) - Deutschland hat endlich eine neue Regierung! 171 Tage nach der Bundestagswahl am 24. September 2017 ist die Wiederauflage der Großen Koalition im Amt. Bleibt damit alles beim Alten? Nein, sagen Union und SPD: Ein "weiter so" soll es nicht geben. Wie aber will sich diese GroKo von der alten unterscheiden? Personell wurden die ersten Weichen gestellt: Auf der Regierungsbank haben einige neue Gesichter Platz genommen. Aber wofür stehen sie inhaltlich? Darüber haben die Berlin-Korrespondenten Erhard Scherfer und Gerd-Joachim von Fallois mit den Ministern Jens Spahn (Gesundheit) und Franziska Giffey (Familie) gesprochen. Im phoenix-Studio analysiert Moderator Stephan Kulle mit dem Politikwissenschaftler Prof. Volker Kronenberg und dem Europa-Korrespondenten Klaus Weber den Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD: Welche innen - und außenpolitische Akzente sollen gesetzt werden? Wie realistisch sind diese Ziele? Über allem schwebt die Frage: Wird sich für den einzelnen Bürger tatsächlich etwas verändern?



