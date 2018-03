Halle (ots) - Jetzt aber bewegt sich erstmals etwas. Die Kassen fordern nicht mehr pauschal, dass Kliniken geschlossen und Betten abgebaut werden. Sie sprechen stattdessen von einer klug gemachten Klinikstruktur, bei der eine Zentralisierung und Spezialisierung im Vordergrund steht. Die Kliniken wiederum geben erstmals zu, dass sich das Prinzip "Alle machen alles" schon wegen des sich abzeichnenden Fachkräftemangels nicht mehr durchhalten lässt. Und die Politik will mehr Geld zur Verfügung stellen, um zum Beispiel Fusionen zu fördern oder die Umwandlung von Kliniken in neue Versorgungskonzepte. Das Problem ist nur: Die Krankenhausplanung ist Ländersache.



