Trump ist zwar nicht in Buenos Aires dabei, seine geplanten Zölle dominieren aber die Gespräche der G20-Minister. Welche Themen sonst noch wichtig sind.

Erstmals hat mit Argentinien ein südamerikanisches Land die G20-Präsidentschaft und will am liebsten über Themen wie die "Zukunft der Arbeit" diskutieren. Aber beim G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs in Buenos Aires stehen andere Konflikte im Fokus - und man muss sich für eine drohende Staatspleite wappnen. Nicht alles ist auf der Tagesordnung, wird aber am Rande diskutiert. Die Themen im Überblick.

Trumps Zölle auf Stahl und Aluminium

Ein G20-Großkonflikt: Angesichts von Sorgen vor einem Handelskrieg haben die Finanzminister versucht, die USA vom freien Handel zu überzeugen. Ranghohe Teilnehmer äußerten die Sorge vor einer gefährlichen Spirale gegenseitiger Schutzzölle, die Produkte verteuern und Arbeitsplätze gefährden könnten. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) pochte auf die Erklärung des letzten G20-Gipfels in Hamburg. Darin heißt es, man bekämpfe "Protektionismus einschließlich aller unfairen Handelspraktiken".

Auf verschiedenen Kanälen versucht die neue Bundesregierung, die Situation zu entschärfen - mit China wird erörtert, wie die Überproduktion bei Stahl in den Griff zu bekommen sein könnte, die auch die Preise auf dem US-Markt unter Druck setzt.

Die EU-Kommission droht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...