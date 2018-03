FRANKFURT (Dow Jones)--Als relativ ruhig beschrieb ein Händler den nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien am Montag. Der breite Markt habe am Abend etwas Boden gut gemacht, nachdem sich die US-Börsen von ihren Tagestiefs erholt hätten. Dies sei aber bei eher moderaten Umsätzen geschehen.

Auch die SAP-Aktie sei am Abend mit dem Markt etwa 0,5 Prozent hochgelaufen, habe auf die Oracle-Zahlen, die kurz nach 21.00 Uhr MEZ veröffentlicht wurden, aber nicht mehr reagiert. Der Kurs von Bechtle sei hingegen schon am frühen Abend leicht zurückgekommen in Reaktion auf einen Bericht der Wirtschaftswoche, laut dem IBM einen Teil seiner deutschen Servicesparte GTS an Bechtle verkaufen will.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.239 12.217 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2018 16:25 ET (20:25 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.