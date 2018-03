Liebe Leser,

das sieht nach einem guten Wochenstart für E.ON aus: Am Montag meldete das Unternehmen: "Großauftrag für E.ON in Schweden", und eine geplante Partnerschaft in Bezug auf Forschung, die "bis zum geplanten Ende im Jahr 2065 angelegt" sei. Bis 2065! Welcher Manager denkt schon in solchen Zeiträumen? Und um was geht es hier überhaupt?

Dazu teilt E.ON mit: Es gehe um eine Kooperation mit der ESS (Europäische Spallationsquelle für Neutronenforschung) mit Sitz in Lund/Schweden. ... (Peter Niedermeyer)

