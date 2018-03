In Sizilien sind noch immer die Folgen der Finanzkrise zu beobachten. Daher wählten auch die Sizilianer neue Parteien.

Im Süden Italiens herrscht eine tiefe Wirtschaftsdepression. Für die Fünf-Sterne-Bewegung kein Grund ausfzugeben. Sie will der kriselnden Region mit Förderprogramm auf die Beine helfen. Rund 72 Prozent der Wählerstimmen hat die Fünf Sterne-Bewegung in Sizilien bei den Parlamentswahlen vor zwei Wochen erlangt. Grund hierfür ist die anhaltend schlechte wirtschaftliche Lage der Region, analysiert der kenntnisreiche Journalist Ambrose Evans-Pritchard vom Daily Telegraph. Nach Jahren wirtschaftlicher Depression haben viele Sizilianer das Vertrauen in die traditionellen Parteien verloren. Politikwissenschaftler bezeichnen das hohe Wahlergebnis als Antwort der Bevölkerung auf die Machtlosigkeit der traditionellen Parteien in der Region. Sizilien ist bis heute landwirtschaftlich geprägt. Knapp 40 Prozent der Arbeitnehmer sind auf den Gemüse- und Obstplantagen oder den Weizenfeldern der Insel tätig. Die Arbeitslosenquote liegt seit Jahrzehnten konstant bei über 20 ...

