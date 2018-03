Die russischen Weizenvorräte befinden sich auf einem Rekordstand. Russland versorgt etwa die Hälfte der aller Länder der Welt mit Weizen.

Die russischen Weizenvorräte befinden sich seit den Sowjetzeiten auf dem höchsten Stand. Obwohl Russland in den vergangenen 25 Jahren mehr Weizen exportiert hat als jedes andere Land, werden die russischen Lagerbestände nach Angaben der Moskauer Beratungsfirma SovEcon immer noch um fast 50 Prozent auf einen Rekordwert von 20,6 Millionen Tonnen steigen. Dies könnte es für Frankreich, den größten Weizen-Exporteur der EU, schwieriger machen, den Anteil an den Übersee-Märkten wieder aufzubauen - sogar nachdem die russischen Preise auf ein Dreijahres-Hoch von 208 Dollar je Tonne gestiegen sind. Das sind vier Dollar mehr als französischer Weizen. Ein hohes Niveau russischer Lagerbestände könnte die Preise in den kommenden Monaten niedrig halten, während der schwächere Rubel der vergangenen Wochen bedeutet, dass der Weizen des Landes in Dollar billiger ist. "Hohe Lagerbestände und relativ niedrige Rubel-Preise werden dafür sorgen, dass Russland bis zum ...

