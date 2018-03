Die Ernennung des Deutschen zum höchsten Beamten der EU-Kommission sorgt für Wirbel. Selmayr vermutet politische Motive hinter der Kritik.

Der deutsche Spitzenbeamte Martin Selmayr hat zum ersten Mal öffentlich seine umstrittene Ernennung zum Generalsekretär der EU-Kommission verteidigt. Nach seinem Kenntnisstand hätten vor rund vier Wochen alle 28 EU-Kommissionsmitglieder am Tisch gesessen und gesagt: "Wir wollen den Selmayr zum Generalsekretär haben", erklärte der 47-Jährige am Montagabend am Rande einer Lesung des österreichischen Autors Robert Menasse in Brüssel.

Eine Woche später sei die einstimmig getroffene Entscheidung sogar noch einmal bestätigt worden, fügte Selmayr hinzu. "Alle haben geklatscht, alle haben mir gratuliert." Eine solche Entscheidung dürfe die Kommission doch wohl treffen. Schließlich ernenne zum Beispiel auch das EU-Parlament eigenständig seinen Generalsekretär.

Auch Berichte, Kommissare seien mit dem Versprechen zu höheren Pensionsansprüchen bestochen worden, wies der Jurist zurück. "Ich wüsste nicht, womit man die bestechen ...

