Los Angeles (ots/PRNewswire) -



Ein führender Script-Entwickler für Erotikvideo-Plattformen eröffnet durch VIT neue Einkommensquelle als Reaktion auf Restriktionen von Google Ads



Vice Industry Token, Inc., eine dezentralisierte Blockchain-Plattform und Kryptotoken für die Erotikbranche, gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein Abkommen mit Mechanical Bunny Media (Mechbunny), dem weltweit führenden Entwickler von Scripts für Erotikvideo-Plattformen, getroffen hat, laut dem das "Vice Industry Token"-Protokoll (VIT) in die Software integriert werden soll. Das VIT-Protokoll wird allen aktuellen und zukünftigen Nutzern des Scripts zugänglich gemacht.



"Wir sind sehr erfreut, dass Mechbunny VIT einsetzt", so Stuart Duncan, Chief Executive Officer von Vice Industry Token. "Die Erotikbranche war schon immer ein Pionier in Sachen Technologie und Mechbunny ist eines der besten Unternehmen aus der Branche, das maßgeschneiderte Entwicklungsarbeit leistet und weltweit Tausende erfolgreiche Erotikvideo-Plattformen unterstützt. Die Integration von VIT ist der nächste logische Schritt."



Vice Industry Token, Inc., eine dezentralisierte Blockchain-Plattform und Kryptotoken, das Website-Besucher für das Ansehen von Inhalten belohnt, wurde Anfang dieses Jahres ins Leben gerufen und hält gerade einen Crowd Sale bis zum 20. März.



Durch die Integration von VIT in Mechbunnys Erotikvideo-Plattform-Script können nun Betreiber und Nutzer nahtlosen Zugriff auf die VIT-Blockchain erhalten, ohne dass hohe Entwicklungskosten anfallen.



"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Vice Industry Token", kommentierte Konrad Piowar, CEO von Mechanical Bunny Media. "Da Vice Industry Token von der Software hinter Steemit abgeleitet ist und eine unabhängige Blockchain mit eigener Genesis-Block-Fähigkeit ist, kann die Technologie hunderttausende Transaktionen pro Sekunde abwickeln und ist somit ideal für den hohen Traffic von Erotik-Plattformen geeignet."



Über Mechanical Bunny Media



Mechanical Bunny Media (Mechbunny) mit Hauptsitz in Wroclaw, Polen, hat für seine Kunden auf der ganzen Welt tausende Anwendungen entwickelt. Die dynamischen, hochqualifizierten Mitarbeiter bieten ein Portfolio an Talent, Know-how und scharfem Intellekt, was für die Entwicklung effektiver Online Business Tools von zentraler Bedeutung ist. Mechbunny arbeitet hauptsächlich mit großen und kleinen Unternehmen aus der Erotikbranche zusammen, entwickelt aber auch häufig Mainstream-Web-Anwendungen.



Über Vice Industry Token, Inc.



Vice Industry Token, Inc. ist eine dezentralisierte Blockchain-Plattform und Kryptotoken für die Erotikbranche, die es Produzenten ermöglicht, besseren Profit aus ihren Inhalten zu ziehen, indem Website-Besucher für das Ansehen der Inhalte belohnt werden. Das aktuelle Modell der kostenlosen Videos mit Werbefinanzierung ist kaputt, denn es wird von Videoplattformen dominiert und nutzt ausschließlich Web-Traffic-Unternehmen. Durch die intelligente Verarbeitung echter Interaktionen ermöglicht VIT Produzenten die Lieferung hochwertiger Inhalte, die auf die speziellen Wünsche ihrer größten Fans abgestimmt sind. Vice Industry Token, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Tokken MSB, Inc. Weitere Informationen finden Sie unter https://vicetoken.com/.



OTS: Vice Industry Token Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129666 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129666.rss2



Pressekontakt: +1-866-586-5603 UK: +44(0)208-614-6816 Unternehmenskontakt von VIT: Tracy Bagatelle Black tracy@vicetoken.com US: +1-661-263-1842