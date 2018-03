Der niederländische Online-Supermarkt Picnic greift im deutschen Markt an. Im Verlauf der nächsten Wochen startet Picnic in den nordrhein-westfälischen Städten Kaarst, Neuss und Meerbusch sowie im Düsseldorfer Stadtteil Oberkassel. Picnic liefert ab sofort in Deutschland aus. Quelle: "obs/Picnic" Verbraucher in diesen Städten können über die...

Den vollständigen Artikel lesen ...