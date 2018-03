Zu Austausch und Standortbestimmung hatte Landesrat Schuler Vertreter der Südtiroler Obstwirtschaft 7. März in den Felsenkeller der Laimburg geladen. "Die Landwirtschaft ist im Umbruch", wandte sich Agrarlandesrat Arnold Schuler an die Vertreter der Obstproduzenten und Obstgenossenschaften, "das ist ein Thema, das uns in den nächsten Jahren beschäftigen...

Den vollständigen Artikel lesen ...