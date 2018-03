Zu der Debatte über Hartz IV schreibt die Zeitung "Die Welt":

"In Deutschland tobt eine hoch emotionale Hartz-IV-Debatte - und das ist gut so. Denn die Misere der rund sechs Millionen Menschen - darunter zwei Millionen Kinder -, die hierzulande auf diese staatliche Grundsicherung angewiesen sind, ist das größte Sozialproblem, das unsere Gesellschaft heute hat. Viele Familien leben mittlerweile seit Generationen von der Fürsorge, und selbst der lang anhaltende Beschäftigungsaufschwung erreicht das Gros von ihnen nicht. Den allermeisten Betroffenen mangelt es nicht nur an Geld, sondern vor allem an Perspektiven für ein besseres Leben. Und daran ist der gut ausgebaute Wohlfahrtsstaat durchaus mitschuldig."/zz/DP/nas

