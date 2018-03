Dämpfer für die Kritiker des umstrittenen Facebook-Gesetzes: Für Staatsrechtler Wieland ist es "mit dem Grundgesetz vereinbar".

In diesem Jahr steht eine Evaluierung des heftig kritisierten Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) gegen Hasskriminalität in sozialen Medien wie Facebook oder Twitter an. Der frühere Justizminister Heiko Maas (SPD) war wegen des Gesetzes von vielen Seiten schwer gescholten worden. Kritiker sehen durch das NetzDG die Meinungsfreiheit bedroht.

Auf die neue Justizminister Katarina Barley (SPD) kommt nun die Aufgabe zu, das Gesetz auf seine Wirksamkeit hin zu überprüfen und gegebenenfalls Konsequenzen zu ziehen. Im Koalitionsvertrag heißt es dazu, man werde die Berichte, zu denen die Plattformbetreiber verpflichtet sind, sorgfältig auswerten "und zum Anlass nehmen, um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz insbesondere im Hinblick auf die freiwillige Selbstregulierung weiterzuentwickeln".

In eine Aufhebung des Gesetzes dürfte die Überprüfung aber wohl kaum münden. Zwar verwarf die Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) die Vorschriften Anfang des Jahres noch als verfassungswidrig, doch der Staatsrechtler Joachim Wieland hält die Vorbehalte für unbegründet.

"Es ist mit dem Grundgesetz vereinbar, dass von Portalbetreibern gesetzlich verlangt wird, offensichtlich strafbare Inhalte binnen 24 Stunden zu löschen", sagte der Professor an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer dem Handelsblatt. "In der Anfangsphase der Gesetzesanwendung wird es vermutlich Fehleinschätzungen geben, aber dass die Hürde der Offensichtlichkeit hoch ist, werden die Portalbetreiber auch bald aufgrund ihrer Erfahrungen feststellen."

Dagegen wäre der Schaden für den Rechtsstaat und das Vertrauen in den Rechtsstaat in der Bevölkerung nach Einschätzung Wielands "wesentlich höher", wenn offensichtlich strafbare Inhalte unbeanstandet im Netz zugänglich blieben.

