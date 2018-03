Unter Xi Jinping beginnt eine "neue Ära" für China. Kein Führer seit Staatsgründer Mao Tsetung hatte soviel Macht in den Händen wie er.

Mit scharfen Tönen hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zum Aufbau einer "starken Nation" aufgerufen. Zum Abschluss der Jahrestagung des Volkskongresses beschwor der Präsident am Dienstag vor den knapp 3000 Delegierten in Peking die Verwirklichung des "chinesischen Traums" vom Wiederaufstieg Chinas. "Wir sind entschlossen, den blutigen Kampf gegen unsere Feinde zu kämpfen", sagte Xi Jinping. "Wir haben starke Fähigkeiten, unseren rechtmäßigen Platz in der Welt einzunehmen."

Die Welt erlebe gegenwärtig komplizierte Veränderungen mit beispiellosen Herausforderungen. Doch gebe es auch "strategische Gelegenheiten", sagte der Präsident. Unter dem starken Beifall der Delegierten sagte Xi Jinping allen separatistischen Bestrebungen den Kampf an. "Nicht ein Zentimeter unseres Landes kann von China abgegeben werden", sagte der Staats- und Parteichef.

Ohne direkt auf die strittigen chinesischen Ansprüche auf Inseln im Ost- oder Südchinesischen Meer einzugehen, sagte Xi Jinping, China werde die Souveränität und territoriale Integrität des Landes energisch schützen. ...

