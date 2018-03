Aufgrund der zueinander korrespondierenden Flächen (konvex/konkav) erhält der Anwender automatisch eine dreidimensionale Positionierung der Module während des Anschraubens. Mit dieser speziell entwickelten sphärischen Form setzt sich EMKA von vergleichbaren Produkten des Wettbewerbs ab. Optional können die Schrauben mit einer Abdeckung versehen werden. Seinen Namen erhielt das Verbindungselement aufgrund des 3D-Effekts, den die konvexe bzw. konkave Kugelform zwischen den beiden Elementen erzeugt. Die Kugel an der Innenseite stellt sicher, dass sich die beiden Teile bei der Montage selbstständig ins Zentrum ziehen. So findet in allen "drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...