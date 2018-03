Conzzeta: Bystronic übernimmt TTM Laser S.p.A. EQS Group-News: Conzzeta / Schlagwort(e): Firmenübernahme Conzzeta: Bystronic übernimmt TTM Laser S.p.A. 20.03.2018 / 06:30

Zukauf im Segment Blechbearbeitung Bystronic übernimmt TTM Laser S.p.A. Cazzago San Martino (Italien) Zürich, 20. März 2018 - Conzzeta meldet die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur vollständigen Übernahme des italienischen Technologieunternehmens TTM Laser S.p.A. mit Sitz in Cazzago San Martino (Provinz Brescia). Das Unternehmen ist seit 2001 am Markt tätig und hat 2017 mit rund 40 Mitarbeitenden einen Umsatz von gegen 14 Millionen Euro erwirtschaftet. Der Abschluss der Transaktion ist in den nächsten Wochen vorgesehen. Die zur Conzzeta Gruppe gehörende Bystronic ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Lösungen für die Blechbearbeitung. Mit den Technologien von TTM Laser vertieft Bystronic das bestehende Angebot im Bearbeitungsschritt Schneiden. TTM Laser verfügt über Anwendungen für die dreidimensionale Bearbeitung von Rohren mit Durchmesser von 12 bis 815 Millimetern und für Profile. Die beiden Unternehmen hatten bereits im November 2017 eine Vertriebspartnerschaft vereinbart. Alex Waser, CEO von Bystronic und Mitglied der Konzernleitung von Conzzeta, kommentiert: "Neben automatisierten und vernetzten Prozessen der Flachbearbeitung ist die ergänzende Rohr- und Profilbearbeitung für viele unserer Kunden ein wichtiges Element, um sich im Wettbewerb zu positionieren. Mit der Verbindung von Bystronic und TTM Laser gewinnen unsere Kunden Zugang zu einem einzigartigen Angebot an Technologien für ihre Blechbearbeitung. Gemeinsam wollen wir innovative Fertigungslösungen vorantreiben." Für Rückfragen und weitere Auskünfte: Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications Phone +41 44 468 24 49 media@conzzeta.com Über Conzzeta Conzzeta ist eine breit diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie steht für Innovation, Zuverlässigkeit und eine langfristige Perspektive. Conzzeta strebt in den Zielmärkten nach führenden Positionen, überdurchschnittlichem Wachstum und nachhaltiger Wertschöpfung. Über 4700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an weltweit mehr als 60 Standorten setzten sich ein für innovative Kundenlösungen in den Bereichen Blechbearbeitung, Sportartikel, Schaumstoffe, grafische Beschichtungen und Glasbearbeitung. Conzzeta AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CON).Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=EKGVEDGKMX Dokumenttitel: Bystronic übernimmt TTM LaserEnde der MedienmitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: Conzzeta Giesshübelstrasse 45 8045 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 468 24 49 Fax: +41 44 468 24 53 E-Mail: info@conzzeta.com Internet: www.conzzeta.com ISIN: CH0244017502 Valorennummer: A117LR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service665687 20.03.2018

