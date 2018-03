Die Federal Aviation Administration (FAA/Luftfahrtaufsichtsbehörde) hat AerSale, ein Supplemental Type Certificate (STC/Zusatzzertifikat) für die Installation des AerTrak-Systems in Flugzeugen der Serie Boeing 737 NG (ST04009NY), ausgestellt, um die Betriebsvorschrift zum Flugsicherungssystem Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B), welches ein wesentlicher Teil des Next-Generation-Air-Transportation-Systems (NextGen) der Behörde ist, zu erfüllen. Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat angeordnet, dass Flugzeuge, die im Luftraum gemäß §91.225 der Norm 14 CFR (Title 14 Code of Federal Regulations) operieren, ab dem 1. Januar 2020 mit einem ADS-B-Out-System, das die Mindestanforderungen gemäß 14 CFR 91.227 erfüllt, ausgestattet sein müssen.

Das ADS-B-System bietet dank der präzisen Ortung über ein satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung (GPS, Global Positioning Satellite) eine verbesserte Navigationsgenauigkeit. Da die Technologie die Abdeckung eines größeren Navigationsbereichs ermöglicht, insbesondere in abgelegenen, außerhalb der Radarreichweite liegenden Regionen, wird das Risiko verringert und die Sicherheit wird erhöht. Darüber hinaus ermöglicht das ADS-B direktere Flugpläne, was Zeit und Kosten spart und Emissionen reduziert.

"AerTrak ist eine kostengünstige ADS-B-Out-Lösung für Betreiber von Flugzeugen des Typs Boeing 737 NG, die mit einer beliebigen OEM-Transponder/MMR-Kombination ausgestattet sind", erklärte Iso Nezaj, Chief Technical Officer bei AerSale. "Sein innovatives Design ermöglicht die nahtlose Integration in die gängigen Bordelektronik- und Cockpit-Steuerungssystemen auf dem Markt sowie eine mühelose ADS-B-Out-Compliance. AerTrak wird im Verlauf der kommenden Monate auf weitere Flugzeugtypen erweitert."

AerTrak-Kits umfassen alle erforderlichen Teile und können von den Technikern von AerSale weltweit in jedem Hangar installiert werden. Dafür sind im Normalfall nur drei Tage Bodenzeit erforderlich. Die Lieferzeit für AerTrak beträgt derzeit vier Wochen und erlaubt es Betreibern, Installations-Rückstaus, Komponentenmangel und Preisaufschläge zu vermeiden, zumal die Frist für die 2020-Compliance näher rückt.

Über AerSale

Als führender globaler Anbieter in der Luftfahrtindustrie spezialisiert sich AerSale auf den Vertrieb, das Leasing und den Austausch von gebrauchten Flugzeugen, Triebwerken und Komponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine breite Palette an Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsdiensten (MRO Services) sowie Entwicklungsdienstleistungen für Verkehrsflugzeuge und Komponenten an. AerSale bietet außerdem Asset-Management-Dienstleistungen für Besitzer stillgelegter Flugzeuge und Triebwerke. Mit einem Hauptsitz in Coral Gables, Florida, USA, unterhält AerSale Geschäftsstellen in den USA, Europa und Asien.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.aersale.com. Sie erreichen AerSale Media Relations telefonisch unter (305) 764-3200 oder per E-Mail unter media.relations@aersale.com.

