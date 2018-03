Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EURO-CLEARING - Angela Merkel soll das Euro-Clearing nach Frankfurt holen. Der Druck auf die Kanzlerin wächst, angesichts des Brexits Standortpolitik für den deutschen Finanzsektor zu machen. Das Euro-Clearing müsse nach Frankfurt, heißt es bei FDP und CDU. Auch führende Banker fordern mehr Einsatz.(Handelsblatt S. 30)

CHEMIEINDUSTRIE - Europas Chemiebranche lässt die US-Konkurrenz hinter sich. Vor wenigen Jahren warnten Branchenvertreter, Europas Chemieindustrie drohe aufgerieben zu werden zwischen den Produzenten vom Persischen Golf und aus China sowie der erstarkten US-Konkurrenz. Doch derzeit präsentieren sich Europas Vertreter mit einem Gewinnplus von durchschnittlich einem Viertel in stärkerer Verfassung denn je. (Handelsblatt S. 20)

AUTOMOBILINDUSTRIE - Die deutschen Automobilhersteller haben in den USA zunehmend ein Qualitätsproblem, das nichts mit Abgassoftware zu tun hat. Und man fragt sich, wie lange sich die verwöhnten US-Käufer von Premiumautos das noch anschauen. Offenbar ist es um die deutschen Ingenieurskunst ausgerechnet bei Autos längst nicht mehr so gut bestellt wie vor einigen Jahren. Das Auto made in Germany ist nicht mehr das Maß aller Dinge. Das zumindest geht aus der Zahl der Rückrufe hervor, die die US-Behörden regelmäßig veröffentlichen und die das Autoinstitut Center of Automotive Management (CAM) auswertet. Demnach haben die deutschen Autobauer im vergangenen Jahr besonders viele Qualitätsmängel einräumen und entsprechend viele Rückrufe starten müssen. Und ein Autobauer hat ganz besonders schlecht abgeschnitten: BMW. Ingesamt haben Hersteller aus Deutschland 2017 im Vergleich mit der weltweiten Konkurrenz in den USA überdurchschnittlich viele Rückrufe eingeleitet. (Welt S. 10)

BARGELD - Der Wert der von der Bundesbank ausgegebenen Banknoten stieg im vergangenen Jahr um sagenhafte 7,2 Prozent auf 635 Milliarden Euro. Nur dank Deutschland wächst das Bargeldvolumen in der Euro-Zone überhaupt noch. Klammert man die deutsche Vorliebe nach Cash aus, stagniert die Nachfrage im Rest der Währungsunion. (Welt S. 13)

KAPITALMARKT - Der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), Klaus Müller, hat eine schärfere Regulierung für Produkte des Grauen Kapitalmarkts gefordert. Anlass ist die Insolvenz von P&R, dem Marktführer für Direktinvestitionen in Seecontainer mit Sitz in Grünwald bei München. Rund 50.000 Anleger müssen nun um ihr Geld bangen. P&R war einer der größten Anbieter des sogenannten Grauen Kapitalmarktes. "Seit Jahren weist der VZBV darauf hin, dass Produkte des Grauen Kapitalmarkts ohne transparente Preisbildung zum Beispiel an einer Börse nicht an Privatanleger verkauft werden sollten", sagte Müller. (Handelsblatt)

EU-BEITRAG - Im Vorfeld des EU-Gipfels am Donnerstag hat sich der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des EU-Parlaments, David McAllister (CDU), für höhere Beiträge der Mitgliedsstaaten ausgesprochen und Länder kritisiert, die sich dem verweigern. "Die EU steht vor neuen Herausforderungen: mehr gemeinsames Engagement bei Bildung und Forschung, der Schutz der Außengrenzen, der Kampf gegen den Terrorismus, die Afrika-Strategie, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. (Rheinische Post)

