The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DK8PT67 DEKABANK DGZ IHS.S.6109 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JJD9 DZ BANK CLN E.8139 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JS95 DZ BANK CLN E.8350 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JT03 DZ BANK CLN E.8376 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JT11 DZ BANK CLN E.8377 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JT78 DZ BANK CLN E.8383 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JTA4 DZ BANK CLN E.8351 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JTB2 DZ BANK CLN E.8352 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JTC0 DZ BANK CLN E.8353 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JTD8 DZ BANK CLN E.8354 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JTF3 DZ BANK CLN E.8356 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JTV0 DZ BANK CLN E.8370 DAI BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JUD6 DZ BANK CLN E.8388 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JUF1 DZ BANK CLN E.8390 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JUG9 DZ BANK CLN E.8391 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JUK1 DZ BANK CLN E.8394 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JUQ8 DZ BANK CLN E.8399 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JUT2 DZ BANK CLN E.8402 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JUU0 DZ BANK CLN E.8403 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ6Z8N6 DZ BANK ITV.E.7440 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VC99 DZ BANK CLN E.8328 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VDF5 DZ BANK CLN E.8334 HEI BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3P06 HSH NORDBANK HPF S.1212 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1HQ7L9 VW CREDIT INC. 13/18 MTN BD01 BON USD N