FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.03.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 21.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.03.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

ODDB XFRA JE00B3DCF752 ATRIUM EUROPE.R.E.

H4W XFRA BMG507361001 JARDINE MATH. HLDG DL-,25

TY2 XFRA FI0009002471 CITYCON OYJ

2STA XFRA SE0007158928 STARBREEZE AB A SK-,20