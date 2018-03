IRW-PRESS: Nitinat Minerals Corp.: NITINAT erweitert Carscallen Liegenschaft

Die Nitinat Minerals Corporation freut sich, die fortschreitende "Technische Analyse" ihres Carscallen Gold-Projekts im Carscallen Township in Ontario bekanntzugeben. Diese technische Analyse wird, ergänzt durch hochmoderne geophysische Untersuchungen, die Bohrziele identifizieren. Die Liegenschaften umfassen ein besonders interessantes Gebiet, insofern dass bisherige Oberflächenexplorationen der Areale Hinweise auf die historische Entnahme von Oberflächenproben und Tagebau ergaben.

Basierend auf im Vorfeld der Exploration von der Gesellschaft gesammelte Daten, sowie auf historischen Daten und fachlicher Expertise, hat die Gesellschaft beschlossen, ihren Anspruchsbestand auf benachbarte Grundstücke auszudehnen, die sich entlang eines Teils der westlichen Grenze ihrer ursprünglichen Liegenschaften befinden. Durch diese Akquisition hat sich das Gebiet, welches der Exploration zugeführt werden soll, vervierfacht.

Einige Faktoren, die die Liegenschaften als Explorationsziele attraktiv machen, sind bereits veröffentlicht, jedoch noch nicht wissenschaftlich belegt. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Stichproben, deren vielversprechende Werte veröffentlicht aber weder kartographiert noch belegt sind, sowie Hinweise auf früheren Tagebau, ebenfalls weder kartographiert noch belegt.

Das Unternehmen nähert sich rasch der professionellen Explorationsphase, die anstehende "vorläufige technische Bewertung" ist eine erste professionelle Zusammenfassung der Unternehmen Q.P., auf deren Ergebnissen der initiale Arbeitsplan basieren wird.

Eastern Extent of the Property Package: Regionale geologische Informationen für den östlichen Bereich des Grundstückspakets umfassen mafische Einschüsse auf einer Streichenlänge von 70m bis 230m, möglicherweise strukturell begrenzt, mit einer NNW-SSO-Ausrichtung und einer Breite von ca. 200m, die sich zu den Extremitäten hin verjüngt. In diesem Bereich des Grundstückspakets befinden sich drei kleine historische Schächte, die zusammen mit den regional kartierten, geologischen Einheiten entlang der Streichlänge erscheinen. Die Liegenschaft verfügt über unbestätigte Stichprobenergebnisse, mit unterstützenden fotografischen Beweisen für strukturell begrenzte Quarzaderintrusionen sowie Hinweise auf Aderschwärme.

Central Strike Extent: ein etwa 10 km langer Streich ohne geologische Informationen zwischen den östlichen und westlichen Liegenschaften.

Western Extent of the Property Package: In diesem Bereich wurden eine Reihe von unbestätigten Probenahmestellen aus historischen Aufzeichnungen identifiziert. Die geologische Interpretation in Bezug auf diese Probenahmestellen wurde nie beschrieben, die zu erahnende Ausrichtung der Probenahmestellen deutet auf eine strukturelle Begrenzung hin. Das Arbeitsprogramm sollte die Kartierung und Interpretation der Probenahmestellen hinsichtlich Goldvorkommen beinhalten, um das geologische Modell für gezieltere Explorationsaktivitäten zu aktualisieren.

Geologisches Modell: Pionierarbeit an einem geologischen Modell für die Region wurde an benachbarten Liegenschaften geleistet. Folgender geologischer Rahmen wird vorgeschlagen:

1. Die TWM (Timmons West Mine) befindet sich entlang einer nordöstlich verlaufenden Kontaktzone. Diese Kontaktzone befindet sich innerhalb der Grenzfläche zwischen dem südlichen metavulkanischen Gestein, das durch eine Diskordanz von den nördlichen Metasedimenten getrennt ist.

2. Steil abfallende Diskordanzen in Verbindung mit Falzen und Scheren deuten auf eine Goldmineralisierung hin.

3. Neben der mineralisierten Zone mit starker Scherung gibt es sowohl pyroxenitreiche als auch synitische Intrusive.

4. Alternativ wird die Mineralisierung mit mehrpulsigen Quarz-Karbonat-Turmalin- und Albit-Adern mit Sulfid-(Pyrit-)Alterationshalogenen in Verbindung gebracht. Mit diesen Adern wiederum wird eine disseminierte Pyrit-Mineralisierung assoziiert.

Herb Brugh erklärt: "Das Unternehmen ist sehr erfreut darüber, dass es in technischer Hinsicht vorankommt. Mit dem von Nitinat zusammengestellten Team sind wir sehr zuversichtlich, dass das Carscallen Gold-Projekt voll ausgeschöpft und damit der Unternehmenswert weiter gesteigert wird."

Die Carscallen Gold-Liegenschaft befindet sich 25 km westlich der Stadt Timmins und 7 km nördlich der Timmins Mine von Lakeshore Gold, die 2014 insgesamt 185.600 Unzen produzierte.

Sachkundiger Ansprechpartner für die Carscallen-Liegenschaft ist John A. Gould, B.Sc. University of the Witwatersrand (Geologie, Physik und Chemie), BSC (Hons) (Geologie), SACNASP Registrierung: 400022/10.

