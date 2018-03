...und investiert kräftig. Der Konzern will einem Insider zufolge 340 Mio. $ im US-Bundesstaat Tennessee investieren und am Standort Chattanooga einen neuen Geländewagen bauen. Der für die USA zuständige VW-Manager Hinrich Woebcken hatte im vergangenen Jahr bekanntgegeben, dass in Tennessee ein fünfsitziger SUV gebaut werden soll. Wann das Projekt startet, verriet er damals nicht.



